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Генсек ООН хочет встретиться с Зеленским и Путиным по отдельности

Фото: генсек ООН Антониу Гуттериш (twitter.com)
Автор: Владимир Костырин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш просит об аудиенции у президента РФ Владимира Путина в Москве и у президента Украины Владимира Зеленского в Киеве с целью обсуждения необходимости прекращения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, Гутерриш хочет "обсудить срочные шаги по установлению мира в Украине и будущее многосторонности на основе Устава Организации Объединенных Наций и международного права".

Так, во вторник российскому и украинскому представительствам были переданы отдельные письма.

Как отметил пресс-секретарь ООН, Гутерриш ждет ответов от правительств Украины и РФ на запрос о встрече, делая это "шаг за шагом".

Пока не сообщается, кто еще войдет в делегацию ООН. Также Дюжаррик не уточнил, поедет ли Гутерриш только в одну страну, если другая не примет запрос.

"Мы подождем, чтобы увидеть ответы, а затем примем решения… на основе полученных ответов", - сказал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к встрече с Владимиром Путиным.

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