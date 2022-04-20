Генсек ООН хочет встретиться с Зеленским и Путиным по отдельности

По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, Гутерриш хочет "обсудить срочные шаги по установлению мира в Украине и будущее многосторонности на основе Устава Организации Объединенных Наций и международного права".

Так, во вторник российскому и украинскому представительствам были переданы отдельные письма.

Как отметил пресс-секретарь ООН, Гутерриш ждет ответов от правительств Украины и РФ на запрос о встрече, делая это "шаг за шагом".

Пока не сообщается, кто еще войдет в делегацию ООН. Также Дюжаррик не уточнил, поедет ли Гутерриш только в одну страну, если другая не примет запрос.

"Мы подождем, чтобы увидеть ответы, а затем примем решения… на основе полученных ответов", - сказал он.