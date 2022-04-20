Генсек ООН хоче зустрітися з Зеленським і Путіним окремо

За словами представника ООН Стефана Дюжарріка, Гутерріш хоче "обговорити термінові кроки щодо встановлення миру в Україні та майбутнє багатосторонності на основі Статуту Організації Об'єднаних Націй та міжнародного права".

Так, у вівторок російському та українському представництвам були передані окремі листи.

Як зазначив прес-секретар ООН, Гутерріш чекає на відповіді від урядів України та РФ на запит про зустріч, роблячи це "крок за кроком".

Поки не повідомляється, хто ще увійде в делегацію ООН. Також Дюжаррік не уточнив, чи поїде Гутерріш тільки в одну країну, якщо інша не прийме запит.

"Ми почекаємо, щоб побачити відповіді, а потім приймемо рішення... на основі отриманих відповідей", - сказав він.