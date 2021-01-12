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Генсек ООН хочет остаться на второй срок

Женева, Вторник 12 января 2021 09:44
Генсек ООН хочет остаться на второй срок
Фото: Антониу Гуттериш (wikimedia)
Автор: РБК-Украина

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш хочет остаться на второй срок в должности. Скорее всего Гутерриш официально сообщит об этом президенту Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом пишет агентство Reuters.

"Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сказал пяти постоянным членам Совета Безопасности, что он хотел бы остаться на второй срок", - отмечает издание.

Он вступил в должность 1 января 2017 года.

Как писало РБК-Украина, ранее Гутерриш в ходе мероприятия, посвященного 75 годовщине первого заседания организации, сравнил нынешний год с 1945-м. В настоящее время ведется война против коронавируса и других вызовов.

Генсек ООН отмечал, что сохраняется потребность в международном сотрудничестве.

Напомним, Гутерриш не раз говорил о появлении в мире "вакцинного национализма". В декабре он заявил, что люди, населяющие бедные страны, наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в развитых странах и задают себе вопрос, будут ли когда-нибудь вакцинированы они сами.

Кроме того, генсек ООН призвал страны вместе бороться с пандемией.

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