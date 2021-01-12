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Генсек ООН хоче залишитися на другий термін

Женева, Вівторок 12 січня 2021 09:44
Генсек ООН хоче залишитися на другий термін
Фото: Антоніу Гуттеріш (wikimedia)
Автор: РБК-Україна

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш хоче залишитися на другий термін на посаді. Скоріше за все Гутерріш офіційно повідомить про це президента Генеральної Асамблеї ООН.

Про це пише агентство Reuters.

"Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш сказав п’яти постійним членам Ради Безпеки, що він хотів би залишитися на другий термін", - зазначає видання.

Він вступив на посаду 1 січня 2017 року.

Як писало РБК-Україна, раніше Гутерріш у ході заходу, присвяченому до 75 річниці першого засідання організації, порівняв нинішній рік з 1945-м. У цей час ведеться війна проти коронавірусу та інших викликів.

Генсек ООН відзначав, що зберігається потреба в міжнародному співробітництві.

Нагадаємо, Гутерріш не раз говорив про появу у світі "вакцинного націоналізму". У грудні він заявив, що люди, які населяють бідні країни, спостерігають за підготовкою до вакцинації проти коронавірусу в розвинених країнах і ставлять собі питання, чи будуть коли-небудь вакциновані вони самі.

Крім того, генсек ООН закликав країни разом боротися з пандемією.

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