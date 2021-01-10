ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Генсек ООН сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1945 годом

Нью-Йорк, Воскресенье 10 января 2021 23:28
Генсек ООН сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1945 годом
Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (unmultimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания организации, сравнил наступивший год с 1945-м. В настоящее время ведется война против коронавируса и других вызовов.

Генсек ООН отметил также сохраняющуюся потребность в международном сотрудничестве.

Трансляция его выступления велась на YouTube.

"Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата", - заявил он.

По его словам, пандемия коронавируса выявила серьезные проблемы в этой области: мир столкнулся с таким явлением как "вакцинный национализм", когда богатые страны конкурируют за покупку препаратов для своих граждан.

Он поблагодарил власти Великобритании за поддержку проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX, по которой бедные страны должны получить 2 млн доз недорогих вакцин.

Гутерриш не раз говорил о появлении в мире "вакцинного национализма". Так, в декабре он заявил, что люди, населяющие бедные страны, наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в развитых странах и задаются вопросом, будут ли когда-нибудь вакцинированы они сами.

Ранее сообщалось, что программа COVAX уже охватывает 99% населения планеты.

РБК-Украина писало, что Гутерриш призвал страны вместе бороться с пандемией.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ООНКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь