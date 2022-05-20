Генсек ООН Гутерриш получил тайное послание от Лукашенко

Лидер правящего режима Беларуси Александр Лукашенко передал личное послание генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МИДа.
Постоянный представитель Белоруссии в ООН встретился с генсеком организации. В центре разговора оказались глобальные проблемы.
"Белорусской стороной передано личное послание президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в адрес главы организации. Обсуждена проблематика международной продовольственной безопасности в условиях геополитической напряженности и санкционного давления", – говорится в сообщении.
Послание Лукашенко может стать подтверждением слухов о временной отмене американских санкций против Беларуси. США якобы прекратят действие ограничений на 6 месяцев, если белорусское руководство позволит транзит украинского зерна в литовский порт Клайпеда.
К слову, Беларусь потеряла из-за западных санкций 16-18 млрд долларов.
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