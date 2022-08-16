Генсек ООН снова едет в Украину: встретится с Зеленским и Эрдоганом
Генеральный секретарь Организации Объединенный Наций Антониу Гутерриш планирует очередной визит в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление пресс-секретаря Генсека ООН Стефана Дюжаррика.
По приглашению президента Украины Владимира Зеленского, генсек прибудет во Львов в четверг. Там он должен встретиться с Зеленским и турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Позже он поедет в порт Одессы.
Визит генсека ООН в Украину на этой неделе будет посвящен, в частности, обсуждению "зернового соглашения", обстрелов Запорожской АЭС, убийству пленных украинских военных в СИЗО Еленовки.
Затем он поедет в Турцию посмотреть, как именно работает координационный центр.
Отметим, в администрации турецкого лидера Эрдогана пока не анонсировали его визит в Украину или же встречу с генсеком ООН.
Напомним, что в апреле генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посещал Украину.
Во время пребывания Антониу Гутерриша в Украине, российская армия обстреляла ракетами Киев.
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