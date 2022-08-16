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Генсек ООН знову їде в Україну: зустрінеться з Зеленським і Ердоганом

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Україна, Вівторок 16 серпня 2022 19:55
Генсек ООН знову їде в Україну: зустрінеться з Зеленським і Ердоганом Фото: Антоніу Гутерреш, Генеральний секретар ООН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Генеральний секретар Організації Об'єднаний Націй Антоніу Гутерріш планує черговий візит до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прес-секретаря Генсека ООН Стефана Дюжарріка.

На запрошення президента України Володимира Зеленського, генсек прибуде у Львів у четвер. Там він має зустрітись з Зеленським та турецьким президентом Реджепом Ердоганом. Пізніше він поїде в порт Одеси.

Візит генсека ООН в Україну цього тижня буде присвячений, зокрема, обговоренню "зернової угоди", обстрілів Запорізької АЕС, вбивству полонених українських військових в СІЗО Оленівки.

Потім він поїде в Туреччину подивитися, як саме працює координаційний центр.

Зазначимо, в адміністрації турецького лідера Ердогана поки що не анонсували його візит в Україну або ж зустріч з генсеком ООН.

Нагадаємо, що у квітні Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш відвідував Україну.

Під час перебування Антоніу Гутерріша в Україні, російська армія обстріляла ракетами Київ.

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Генсек ООН знову їде в Україну: зустрінеться з Зеленським і Ердоганом
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