Генсек ООН знову їде в Україну: зустрінеться з Зеленським і Ердоганом
Генеральний секретар Організації Об'єднаний Націй Антоніу Гутерріш планує черговий візит до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прес-секретаря Генсека ООН Стефана Дюжарріка.
На запрошення президента України Володимира Зеленського, генсек прибуде у Львів у четвер. Там він має зустрітись з Зеленським та турецьким президентом Реджепом Ердоганом. Пізніше він поїде в порт Одеси.
Візит генсека ООН в Україну цього тижня буде присвячений, зокрема, обговоренню "зернової угоди", обстрілів Запорізької АЕС, вбивству полонених українських військових в СІЗО Оленівки.
Потім він поїде в Туреччину подивитися, як саме працює координаційний центр.
Зазначимо, в адміністрації турецького лідера Ердогана поки що не анонсували його візит в Україну або ж зустріч з генсеком ООН.
Нагадаємо, що у квітні Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш відвідував Україну.
Під час перебування Антоніу Гутерріша в Україні, російська армія обстріляла ракетами Київ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.