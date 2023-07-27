Генсек ООН про "безкоштовне зерно" Путіна: жменька пожертвувань не зможе виправити ситуацію

"Очевидно, що якщо прибрати з ринку мільйони і мільйони тонн зерна, то це призведе до зростання цін. Тож не жменькою пожертвувань деяким країнам ми виправимо цей драматичний вплив, який зачіпає всіх і всюди", - заявив він.

Гутерріш також додав, що будь-яке підвищення цін на продовольство зараз буде "оплачено всіма і скрізь - і насамперед країнами, що розвиваються, та вразливими людьми в країнах із середнім рівнем доходу і навіть у розвинених країнах".

Пропозиція Путіна

Російський диктатор Володимир Путін заявив лідерам африканських країн, що він подарує їм десятки тисяч тонн зерна протягом кількох місяців, попри західні санкції, які, за його словами, ускладнюють експорт зерна і добрив.

Російський експорт зерна та добрив не підпадає під західні санкції, однак Москва заявила, що обмеження на платежі, логістику та страхування є перешкодою для поставок.

Зернова угода

У рамках "зернової угоди", спрямованої на боротьбу зі світовою продовольчою кризою, поглибленою вторгненням Росії в Україну в лютому 2022 року, було експортовано близько 33 млн тонн українського зерна.

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