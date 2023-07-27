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Генсек ООН о "бесплатном зерне" Путина: горстка пожертвований не сможет исправить ситуацию

Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Горстка пожертвований от России не сможет исправить драматические последствия прекращения "зернового соглашения".

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Очевидно, что если убрать с рынка миллионы и миллионы тонн зерна, то это приведет к росту цен. Так что не горсткой пожертвований некоторым странам мы исправим это драматическое воздействие, которое затрагивает всех и повсюду", - заявил он.

Гутерриш также добавил, что любое повышение цен на продовольствие сейчас будет "оплачено всеми и везде - и в первую очередь развивающимися странами и уязвимыми людьми в странах со средним уровнем дохода и даже в развитых странах".

Предложение Путина

Российский диктатор Владимир Путин заявил лидерам африканских стран, что он подарит им десятки тысяч тонн зерна в течение нескольких месяцев, несмотря на западные санкции, которые, по его словам, затрудняют экспорт зерна и удобрений.

Российский экспорт зерна и удобрений не подпадает под западные санкции, однако Москва заявила, что ограничения на платежи, логистику и страхование являются препятствием для поставок.

Зерновое соглашение

В рамках "зерновой сделки", направленной на борьбу с мировым продовольственным кризисом, усугубленным вторжением России в Украину в феврале 2022 года, было экспортировано около 33 млн тонн украинского зерна.

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