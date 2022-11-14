Генсек ООН анонсував зустріч з українською делегацією на саміті G20
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш проведе зустріч з українською делегацією під час саміту "Великої двадцятки".
Як повідомляє РБК-Україна , про це генсек ООН заявив у ході прес-конференції.
"У п'ятницю у нас була дуже важлива зустріч між нашою делегацією та делегацією РФ. Також ми контактували з українською стороною у ці вихідні. Я скоро особисто поспілкуюсь з Києвом. Зустрінуся з делегацією на цьому саміті", - розповів Гутерреш.
Також він зазначив, що ООН не бере участі у переговорах США та Росії, про які стало відомо сьогодні, 14 листопада.
"Я позитивно оцінюю те, що США та Росія ведуть зараз діалог. Але ми не залучені", - додав генсек.
Нагадаємо, раніше росЗМІ повідомляли, що у столиці Туреччини проходять неанонсовані переговори між російською та американською делегаціями.
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