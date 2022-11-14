Генсек ООН анонсировал встречу с украинской делегацией на саммите G20

Как сообщает РБК-Украина , об этом генсек ООН заявил в ходе пресс-конференции .

"В пятницу у нас была очень важная встреча между нашей делегацией и делегацией РФ. Также мы контактировали с украинской стороной в эти выходные. Я скоро лично пообщаюсь с Киевом. Встречусь с делегацией на этом саммите", - рассказал Гутерриш.

Также он отметил, что ООН не принимает участие в переговорах США и России, о которых стало известно сегодня, 14 ноября.

"Я положительно оцениваю то, что США и Россия ведут сейчас диалог. Но мы не вовлечены", - добавил генсек.