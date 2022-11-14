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Генсек ООН анонсировал встречу с украинской делегацией на саммите G20

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Бали, Понедельник 14 ноября 2022 16:03
Генсек ООН анонсировал встречу с украинской делегацией на саммите G20 Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш проведет встречу с украинской делегацией в ходе саммита "Большой двадцатки".

Как сообщает РБК-Украина, об этом генсек ООН заявил в ходе пресс-конференции.

"В пятницу у нас была очень важная встреча между нашей делегацией и делегацией РФ. Также мы контактировали с украинской стороной в эти выходные. Я скоро лично пообщаюсь с Киевом. Встречусь с делегацией на этом саммите", - рассказал Гутерриш.

Также он отметил, что ООН не принимает участие в переговорах США и России, о которых стало известно сегодня, 14 ноября.

"Я положительно оцениваю то, что США и Россия ведут сейчас диалог. Но мы не вовлечены", - добавил генсек.

Напомним, ранее росСМИ сообщали, что в столице Турции проходят неанонсированные переговоры между российской и американской делегациями.

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ООН Антониу Гутерриш Индонезия Саммит G20
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