Генсек ООН анонсировал заседание военного комитета по Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о запланированном заседании военного комитета по Ливии в ближайшие дни. Об этом передает пресс-служба ООН.

Заседание пройдет в Женеве, где обсудят результаты международной конференции в Берлине, состоявшейся 19 января.

"Благодаря конференции в Берлине мы получили согласие пяти военных сторон в Ливии... Эти страны примут участие в заседании комитета, это станет второй встречей по урегулированию ливийского конфликта", - отметил генсек.

Кроме того, в ближайшие две-три недели состоится второй саммит по экономическим реформам в стране. На саммите участники будут обсуждать вопросы Центрального банка, национальной нефтяной компании и инвестиционной политики.

Напомним, участники Международной конференции по Ливии договорились поддерживать эмбарго оружия в эту страну. В частности, на саммите договорились не предоставлять оружие участникам конфликта в Ливии, где продолжается гражданская война и есть несколько параллельных органов власти.