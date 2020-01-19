Генсек ООН анонсував засідання військового комітету Лівії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про заплановане засідання військового комітету по Лівії в найближчі дні. Про це повідомляє прес-служба ООН.

Засідання пройде в Женеві, де обговорять результати міжнародної конференції в Берліні, що відбулася 19 січня.

"Завдяки конференції в Берліні ми отримали згоду п'яти військових сторін у Лівії... Ці країни візьмуть участь в засіданні комітету, це стане другою зустріччю з врегулювання лівійського конфлікту", - зазначив генсек.

Крім того, в найближчі два-три тижні відбудеться другий саміт з економічних реформ у країні. На саміті учасники обговорюватимуть питання Центрального банку, національної нафтової компанії та інвестиційної політики.

Нагадаємо, учасники Міжнародної конференції з Лівії домовилися підтримувати ембарго зброї в цю країну. Зокрема, на саміті домовилися не надавати зброю учасникам конфлікту в Лівії, де триває громадянська війна і є кілька паралельних органів влади.