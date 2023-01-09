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Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации

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Понедельник 09 января 2023 11:49
Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации Фото: генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид (europeaninterest.eu)
Автор: Елизавета Драбкина

У ОБСЕ нет механизма приостановки участия стран, который можно было бы использовать для исключения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря ОБСЕ Хельгу Шмид в интервью Welt.

По ее словам, бесспорно, что Россия напала на Украину и является агрессором в этой войне. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прав, когда говорит, что фундаментальные принципы ОБСЕ - такие как государственный суверенитет, территориальная целостность и запрет на применение силы - были потоптаны.

"В отличие от Совета Европы, у ОБСЕ нет механизма приостановки, который можно было бы использовать для исключения России. Это также потому, что мы не являемся организацией единомышленников, как ЕС или НАТО. ОБСЕ возникла из противостояния во время холодной войны. Его основали страны, которые имели очень разные интересы, но хотели предотвратить эскалацию", - сказала Шмид.

При этом она отметила, что держать дипломатические каналы открытыми не означает единство.

"По крайней мере, из сегодняшней перспективы, я считаю, что для России есть смысл оставаться членом ОБСЕ... Однажды нам снова понадобятся каналы общения", - сказала она.

Как сообщалось ранее, украинская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ бойкотировала ее работу из-за нежелания изменить правила и изгнать Россию.

Кроме того, Украина инициировала комплексный процесс, направленный на исключение России из Совбеза ООН и в целом из организации.

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ОБСЕ Российская Федерация
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