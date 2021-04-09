Генсек ОБСЕ призвала развести силы и отвести вооружения от линии фронта на Донбассе

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид призвала российские вооруженные формирования и силы ООС на Донбассе развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование. Также необходимо обеспечить защиту жизни гражданского населения.
Об этом генсек ОБСЕ заявила в интервью ТАСС.
"Я настоятельно призываю все стороны выполнять и полностью соблюдать уже достигнутые договоренности: развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование, а также обеспечить защиту жизни гражданского населения и ключевой гражданской инфраструктуры", - сказала Хельга Шмид.
Она также призвала к сдержанности и немедленной деэскалации напряженности.
"Я также вновь подчеркиваю, что Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине должен быть обеспечен безопасный, надежный и беспрепятственный доступ на всей территории страны для выполнения ее мандата", - добавила она.
Шмид считает, что согласованным путем для решения конфликта остаются минские соглашения, состоящие из протокола, меморандума и комплекса мер.
Напомним, Россия перебросила к украинской границе наибольшее количество войск с 2014 года.
В ответ на наращивание российского военного присутствия США планируют отправить в Черное море свои военные корабли.
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