Генсек ОБСЕ призвала развести силы и отвести вооружения от линии фронта на Донбассе

"Я настоятельно призываю все стороны выполнять и полностью соблюдать уже достигнутые договоренности: развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование, а также обеспечить защиту жизни гражданского населения и ключевой гражданской инфраструктуры", - сказала Хельга Шмид.

Она также призвала к сдержанности и немедленной деэскалации напряженности.

"Я также вновь подчеркиваю, что Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине должен быть обеспечен безопасный, надежный и беспрепятственный доступ на всей территории страны для выполнения ее мандата", - добавила она.

Шмид считает, что согласованным путем для решения конфликта остаются минские соглашения, состоящие из протокола, меморандума и комплекса мер.