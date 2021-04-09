Генсек ОБСЄ закликала розвести сили і відвести озброєння від лінії фронту на Донбасі

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід закликала російські збройні формування і сили ООС на Донбасі розвести сили і засоби, відвести озброєння і провести розмінування. Також необхідно забезпечити захист життя цивільного населення.
Про це генсек ОБСЄ заявила в інтерв'ю ТАСС.
"Я наполегливо закликаю всі сторони виконувати й повністю дотримуватися вже досягнутих домовленостей: розвести сили й засоби, відвести озброєння і провести розмінування, а також забезпечити захист життя цивільного населення і ключової цивільної інфраструктури", - сказала Хельга Шмід.
Вона також закликала до стриманості й негайної деескалації напруженості.
"Я знову підкреслюю, що Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ в Україні повинен бути надано безпечний, надійний і безперешкодний доступ на всій території країни для виконання її мандата", - додала вона.
Шмід вважає, що погодженим шляхом для вирішення конфлікту залишаються мінські угоди, що складаються з протоколу, меморандуму і комплексу заходів.
Нагадаємо, Росія перекинула до українського кордону найбільшу кількість військ з 2014 року.
У відповідь на нарощування російської військової присутності США планують відправити в Чорне море свої військові кораблі.
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