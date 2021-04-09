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Генсек ОБСЄ закликала розвести сили і відвести озброєння від лінії фронту на Донбасі

Автор: Андрій Василюк

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід закликала російські збройні формування і сили ООС на Донбасі розвести сили і засоби, відвести озброєння і провести розмінування. Також необхідно забезпечити захист життя цивільного населення.

Про це генсек ОБСЄ заявила в інтерв'ю ТАСС.

"Я наполегливо закликаю всі сторони виконувати й повністю дотримуватися вже досягнутих домовленостей: розвести сили й засоби, відвести озброєння і провести розмінування, а також забезпечити захист життя цивільного населення і ключової цивільної інфраструктури", - сказала Хельга Шмід.

Вона також закликала до стриманості й негайної деескалації напруженості.

"Я знову підкреслюю, що Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ в Україні повинен бути надано безпечний, надійний і безперешкодний доступ на всій території країни для виконання її мандата", - додала вона.

Шмід вважає, що погодженим шляхом для вирішення конфлікту залишаються мінські угоди, що складаються з протоколу, меморандуму і комплексу заходів.

Нагадаємо, Росія перекинула до українського кордону найбільшу кількість військ з 2014 року.

У відповідь на нарощування російської військової присутності США планують відправити в Чорне море свої військові кораблі.

Більше про російську агресію читайте в матеріалі "Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну".

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