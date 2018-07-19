На Донбассе всеобъемлющий режим тишины еще не достигнут, - ОБСЕ

Миссия также отметила недавно заложеные мины с обеих сторон линии соприкосновения

На Донбассе всеобъемлющий режим тишины еще не достигнут. Об этом заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан во время своего выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщается на сайте ОБСЕ.

Как отмечает Апакан, в мае и июне наблюдалось увеличение количества огня на территории Донбасса, но последние результаты говорят о снижении интенсивности боевых действий вдоль линии соприкосновения на 85 процентов.

"Однако дополнительные меры по усилению режима тишины крайне необходимы, поскольку ОБСЕ и далее фиксирует нарушения режима прекращения огня", - добавил он.

Также Апакан отметил, что на Донбассе ОБСЕ продолжает фиксировать случаи нарушения прекращения огня, несмотря на Минские договоренности. Миссия отметила недавно заложены мины с обеих сторон линии соприкосновения.

"Гражданское население с обеих сторон линии столкновения больше всего страдает вследствие того, что несоблюдение договоренностей продолжается. Сторонам следует найти способы и принять меры для облегчения человеческих страданий", - подытожил Апакан.

Напомним, что боевики на Донбассе за день, 19 июля 2018 года, пять раз обстреливали силы операции объединенных сил.