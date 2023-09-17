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Генсек НАТО знову закликав готуватися до "тривалої війни" в Україні

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Війна Росії проти України не закінчиться найближчим часом. Тому потрібно готуватися до тривалої боротьби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю для німецької медіагрупи Funke.

"Більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони тільки починаються. Тому ми повинні готуватися до тривалої війни в Україні", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що всі б хотіли швидкого миру. Але, на його думку, якщо українці припинять боротьбу, то програють Росії.

"Але водночас ми маємо визнати: якщо президент Зеленський та українці перестануть воювати, їхньої країни більше не буде... Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир", - додав генсек НАТО.

Він також висловив упевненість, що Україна колись приєднається до альянсу. 

"Немає жодних сумнівів, що Україна врешті-решт буде в НАТО", - підкреслив Столтенберг.

Як Україна бачить перемогу у війні

Варто зазначити, що українська влада давно виставила критерії перемоги у війні з Росією. Головним з них залишається вихід на адміністративні межі 1991 року та повернення віх окупованих територій.

При цьому президент України Володимир Зеленський поки відкидає можливість переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Головною умовою для українського лідера залишається виведення з території нашої країни російських військ.

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НАТОЄнс СтолтенбергВійна в УкраїніВійна Росії проти України