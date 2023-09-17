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Генсек НАТО снова призвал готовиться к "длительной войне" в Украине

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Война России против Украины не закончится в ближайшее время. Поэтому нужно готовиться к длительной борьбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга в интервью для немецкой медиагруппы Funke.

"Большинство войн продолжаются дольше, чем ожидалось, когда они только начинаются. Поэтому мы должны готовиться к продолжительной войне в Украине", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что все хотели бы быстрого мира. Но, по его мнению, если украинцы прекратят борьбу, то проиграют России.

"Но в то же время мы должны признать: если президент Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страны больше не будет... Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир", - добавил генсек НАТО.

Он также выразил уверенность, что Украина когда-нибудь присоединится к альянсу.

"Нет никаких сомнений, что Украина в конце концов будет у НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

Как Украина видит победу в войне

Стоит отметить, что украинские власти давно выставили критерии победы в войне с Россией. Главным из них остается выход на административные границы 1991 года и возвращение всех оккупированных территорий.

При этом президент Украины Владимир Зеленский пока исключает возможность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Главным условием украинского лидера остается вывод с территории нашей страны российских войск.

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