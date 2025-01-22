UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Генсек НАТО зідзвонився з новим держсекретарем США

Фото: генсек НАТО Марк Рютте та держсекретар США Марко Рубіо (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зідзвонився з держсекретарем США Марко Рубіо. Це їх перша розмова після призначення глави Держдепу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Рютте.

"Гарний дзвінок з Давосу з новим держсекретарем Марко Рубіо. Радий бачити вас на борту!" - написав він.

Рютте зазначив, що з нетерпінням чекає на можливість вітати Рубіо в НАТО і "працювати разом над Україною, Росією і Китаєм".

"Збільшення оборонних видатків в Європі і посилення трансатлантичного оборонного виробництва робить нас усіх сильнішими", - констатував Рютте.

Призначення Марко Рубіо

Марко Рубіо став новим державним секретарем США після того, як 20 січня Дональд Трамп офіційно обійняв посаду 47-го президента США.

Днем раніше Рубіо навіть встиг зробити одну з перших заяв. За його словами, переговори про припинення війни між Росією та Україною не відбуватимуться публічно. А Сполучені Штати Америки повинні зіграти свою роль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиМарк Рютте