Генсек НАТО зідзвонився з новим держсекретарем США

"Гарний дзвінок з Давосу з новим держсекретарем Марко Рубіо. Радий бачити вас на борту!" - написав він.

Рютте зазначив, що з нетерпінням чекає на можливість вітати Рубіо в НАТО і "працювати разом над Україною, Росією і Китаєм".

"Збільшення оборонних видатків в Європі і посилення трансатлантичного оборонного виробництва робить нас усіх сильнішими", - констатував Рютте.