Генсек НАТО зідзвонився з новим держсекретарем США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зідзвонився з держсекретарем США Марко Рубіо. Це їх перша розмова після призначення глави Держдепу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Рютте.
"Гарний дзвінок з Давосу з новим держсекретарем Марко Рубіо. Радий бачити вас на борту!" - написав він.
Рютте зазначив, що з нетерпінням чекає на можливість вітати Рубіо в НАТО і "працювати разом над Україною, Росією і Китаєм".
"Збільшення оборонних видатків в Європі і посилення трансатлантичного оборонного виробництва робить нас усіх сильнішими", - констатував Рютте.
Марко Рубіо став новим державним секретарем США після того, як 20 січня Дональд Трамп офіційно обійняв посаду 47-го президента США.
Днем раніше Рубіо навіть встиг зробити одну з перших заяв. За його словами, переговори про припинення війни між Росією та Україною не відбуватимуться публічно. А Сполучені Штати Америки повинні зіграти свою роль.
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