Генсек НАТО созвонился с новым госсекретарем США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте созвонился с госсекретарем США Марко Рубио. Это их первый разговор после назначения главы Госдепа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Рютте.
"Хороший звонок из Давоса с новым госсекретарем Марко Рубио. Рад видеть вас на борту!" - написал он.
Рютте отметил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать Рубио в НАТО и "работать вместе над Украиной, Россией и Китаем".
"Увеличение оборонных расходов в Европе и усиление трансатлантического оборонного производства делает нас всех сильнее", - констатировал Рютте.
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