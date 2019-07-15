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Генсек НАТО заявил, что Россия разработала ракету средней дальности

Новости » Общество    15.07.2019 - 07:10
Генсек НАТО заявил, что Россия разработала ракету средней дальности
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Ракета уже установлена, в зоне ее досягаемости несколько немецкий крупных городов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Германию о новой, разработанной Россией, ракете средней дальности, которая может достичь столицы ФРГ. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Столтенберг заявил о передвижной ракетной системе, в зоне досягаемости которой находятся Берлин, Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Об этом генсек НАТО написал в своей колонке в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Это - передвижная ракетная система, ее легко скрыть от систем слежения", -  сказал Столтенберг. 

По словам генсека, Россия даже успела разместить свою новую разработку. Однако он не назвал конкретного места базирования комплекса.

Отметим, что Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини 14 июля распространила заявление от имени ЕС, в котором предупредила об угрозе нового витка гонки вооружений.

Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Россию использовать свой "последний шанс" для соблюдения Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Столтенберг заявляет, что на руководство Кремля возложена ответственность за утилизацию ракет.

 

 

НАТО призывает Россию использовать "последний шанс" для сохранения ракетной сделки В ЕС призвали Россию сохранить ракетный договор
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