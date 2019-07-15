Генсек НАТО заявив, що Росія розробила ракету середньої дальності

Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Ракета вже встановлена, у зоні досяжності кілька німецький великих міст

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив Німеччину щодо нової, розробленої Росією, ракети середньої дальності, яка може досягти столиці ФРН. Про це передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Столтенберг заявив про пересувну ракетну систему, у зоні досяжності якої знаходяться Берлін, Франкфурт-на-Майні та Мюнхен. Про це генсек НАТО написав у своїй колонці в газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Це - пересувна ракетна система, її легко приховати від систем стеження", - сказав Столтенберг.

За словами генсека, Росія навіть встигла розмістити свою нову розробку. Однак він не назвав конкретного місця базування комплексу.

Зазначимо, що Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні 14 липня розповсюдила заяву від імені ЄС, в якій попередила про загрозу нової гонки озброєнь.

Нагадаємо, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав Росію використовувати свій "останній шанс" для дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Столтенберг заявляє, що на керівництво Кремля покладено відповідальність за утилізацію ракет.