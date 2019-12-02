Генсек НАТО заявил о необходимости улучшения отношений с Россией

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией для улучшения с ней отношений. Об этом он рассказал в интервью немецкому каналу ARD, сообщает DW.

Столтенберг считает, что Россия является и останется в будущем самым большим соседом НАТО.

"Мы должны вести диалог с Россией, чтобы изменить к лучшему наши отношения... Мы выступаем за переговоры с Россией о контроле над вооружениями", - добавил он.

Он считает, что подход НАТО в отношениях с Москвой заключается в "запугивании и диалоге", и Германия всегда была "сильным сторонником этого подхода".

Столтенберг высказался также о спорах вокруг девятой статьи договора НАТО, вызванных заявлением президента Франции Эммануэля Макрона. По словам главы альянса, пятая статья является ключевым положением договора.

"До тех пор, пока потенциальные агрессоры знают, что нападение на одного члена вызовет ответ всего альянса, на нас никто не нападет", - заявил Столтенберг.

Напомним, ранее Макрон заявлял, что внутри альянса полностью пропала координация, и НАТО находится в состоянии "смерти мозга". Он также отметил, что ЕС необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.