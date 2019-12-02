Генсек НАТО заявив про необхідність поліпшення відносин з Росією

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив про необхідність діалогу з Росією для покращення з нею відносин. Про це він розповів у інтерв’ю німецькому мовнику ARD, повідомляє DW.

Столтенберг вважає, що Росія є і залишиться в майбутньому найбільшим сусідом НАТО.

"Ми повинні вести діалог з Росією, щоб змінити на краще наші відносини... Ми виступаємо за переговори з Росією про контроль над озброєннями", - додав він.

Він вважає, що підхід НАТО у відносинах з Москвою полягає в "залякуванні і діалозі", і Німеччина завжди була "сильним прихильником цього підходу".

Столтенберг висловився також про суперечки навколо п'ятої статті договору НАТО, викликаних заявою президента Франції Еммануеля Макрона. За словами глави альянсу, п'ята стаття є ключовим положенням договору.

"До тих пір, поки потенційні агресори знають, що напад на одного члена викличе відповідь всього альянсу, на нас ніхто не нападе", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Макрон заявляв, що всередині альянсу повністю пропала координація, і НАТО перебуває в стані "смерті мозку". Він також зазначив, що ЄС необхідно почати думати про себе як про самостійну геополітичну силу.