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Генсек НАТО заявив про необхідність поліпшення відносин з Росією

Новини » Політика     02.12.2019 - 13:27
Генсек НАТО заявив про необхідність поліпшення відносин з Росією
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг вважає, що Росія є і залишиться в майбутньому найбільшим сусідом НАТО

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив про необхідність діалогу з Росією для покращення з нею відносин. Про це він розповів у інтерв’ю німецькому мовнику ARD, повідомляє DW.

Столтенберг вважає, що Росія є і залишиться в майбутньому найбільшим сусідом НАТО.

"Ми повинні вести діалог з Росією, щоб змінити на краще наші відносини... Ми виступаємо за переговори з Росією про контроль над озброєннями", - додав він.

Він вважає, що підхід НАТО у відносинах з Москвою полягає в "залякуванні і діалозі", і Німеччина завжди була "сильним прихильником цього підходу".

Столтенберг висловився також про суперечки навколо п'ятої статті договору НАТО, викликаних заявою президента Франції Еммануеля Макрона. За словами глави альянсу, п'ята стаття є ключовим положенням договору.

"До тих пір, поки потенційні агресори знають, що напад на одного члена викличе відповідь всього альянсу, на нас ніхто не нападе", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Макрон заявляв, що всередині альянсу повністю пропала координація, і НАТО перебуває в стані "смерті мозку". Він також зазначив, що ЄС необхідно почати думати про себе як про самостійну геополітичну силу.

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