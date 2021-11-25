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Генсек НАТО заявил о готовности обсуждать с Россией ситуацию на границе Украины

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Брюссель, Четверг 25 ноября 2021 16:08
Генсек НАТО заявил о готовности обсуждать с Россией ситуацию на границе Украины Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности обсуждать с Россией ситуацию вокруг Украины. При этом он выразил сожаление закрытием российской стороной офисов Альянса в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Столтенберга в ходе пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Мы готовы к диалогу, включая в рамках Совета Россия-НАТО, обсуждать чувствительные вопросы, в том числе ситуацию вокруг Украины", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что переговоры - это самый лучший способ урегулирования этих вопросов. При этом он выразил сожаление закрытием российской стороной офисов НАТО в Москве и прекращение работы миссии РФ при Альянсе в Брюсселе.

Напомним, с 1 ноября Москва приостановила работу российской миссии при НАТО.

Отметим, в Германии это решение России назвали вызывающим сожаление и еще больше осложняющим отношения Москвы и западных стран.

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