Генсек НАТО заявил о готовности обсуждать с Россией ситуацию на границе Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности обсуждать с Россией ситуацию вокруг Украины. При этом он выразил сожаление закрытием российской стороной офисов Альянса в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Столтенберга в ходе пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Мы готовы к диалогу, включая в рамках Совета Россия-НАТО, обсуждать чувствительные вопросы, в том числе ситуацию вокруг Украины", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что переговоры - это самый лучший способ урегулирования этих вопросов. При этом он выразил сожаление закрытием российской стороной офисов НАТО в Москве и прекращение работы миссии РФ при Альянсе в Брюсселе.