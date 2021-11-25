Генсек НАТО заявив про готовність обговорювати з Росією ситуацію на кордоні України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про готовність обговорювати з Росією ситуацію навколо України. При цьому він висловив жаль закриттям російською стороною офісів Альянсу в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Столтенберга в ході пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Ми готові до діалогу, включаючи в рамках Ради Росія - НАТО, обговорювати чутливі питання, в тому числі ситуацію навколо України", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг додав, що переговори - це найкращий спосіб врегулювання цих питань. При цьому він висловив жаль закриттям російською стороною офісів НАТО в Москві і припинення роботи місії РФ при Альянсі в Брюсселі.