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Генсек НАТО заявив про готовність обговорювати з Росією ситуацію на кордоні України

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Брюссель, Четвер 25 листопада 2021 16:08
Генсек НАТО заявив про готовність обговорювати з Росією ситуацію на кордоні України Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про готовність обговорювати з Росією ситуацію навколо України. При цьому він висловив жаль закриттям російською стороною офісів Альянсу в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Столтенберга в ході пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Ми готові до діалогу, включаючи в рамках Ради Росія - НАТО, обговорювати чутливі питання, в тому числі ситуацію навколо України", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг додав, що переговори - це найкращий спосіб врегулювання цих питань. При цьому він висловив жаль закриттям російською стороною офісів НАТО в Москві і припинення роботи місії РФ при Альянсі в Брюсселі.

Нагадаємо, з 1 листопада Москва призупинила роботу російської місії при НАТО.

Відзначити, у Німеччині це рішення Росії назвали таким, що викликає жаль і ще більше ускладнює відносини Москви і західних країн.

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