Генсек НАТО завтра зустрінеться з Ердоганом в Туреччині

Завтра, 16 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Туреччину. Він планує зустрітись з турецьким президентом Реджепом Тайіпом Ердоаном та міністром закордонних справ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Туреччину 15-16 лютого 2023 року. Він зустрінеться з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоаном та міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу", - йдеться в заяві.

Столтенберг планує провести зустріч в Анкарі. Після чого генсек відвідає райони які постраждали від руйнівних землетрусів 6 лютого.