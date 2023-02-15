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Генсек НАТО завтра зустрінеться з Ердоганом в Туреччині

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 16 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Туреччину. Він планує зустрітись з турецьким президентом Реджепом Тайіпом Ердоаном та міністром закордонних справ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Туреччину 15-16 лютого 2023 року. Він зустрінеться з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоаном та міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу", - йдеться в заяві.

Столтенберг планує провести зустріч в Анкарі. Після чого генсек відвідає райони які постраждали від руйнівних землетрусів 6 лютого.

Зауважимо візит Столтенберга відбувається на фоні конфлікту, що виник між Туреччино й Швецією, й стосується вступу останньої до НАТО. Адже тим часом коли майже всі країни вже підтримали вступ Фінляндії та Швеції до альянсу, Ердоган заявив, що не погодить заяву Швеції до НАТО.

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