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Генсек НАТО встретится с Эрдоганом в Турции

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 16 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию. Он планирует встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоаном и министром иностранных дел.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию 15-16 февраля 2023 года. Он встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоаном и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу", - говорится в заявлении.

Столтенберг намерен провести встречу в Анкаре. После чего генсек посетит районы, пострадавшие от разрушительных землетрясений 6 февраля.

Заметим визит Столтенберга проходит на фоне конфликта, возникшего между Турцией и Швецией, и касается вступления последней в НАТО. Ведь когда почти все страны уже поддержали вступление Финляндии и Швеции в альянс, Эрдоган заявил, что не согласует заявление Швеции в НАТО.

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