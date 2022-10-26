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Генсек НАТО засудив Іран за допомогу РФ: жодна країна не повинна допомагати агресору

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Іран не повинен надавати військову допомогу Росії у війні, яку вона незаконно розв'язала проти України. У відповідь на такі дії Тегерана країни мають відповісти жорсткішими санкціями.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу альянсу.

Столтенберг засудив Іран за підтримку та військову допомогу Росії. При цьому він привітав санкції, які союзники та ЄС запроваджують щодо Тегерана.

"Жодна країна не повинна допомагати агресору у незаконній війні", - сказав він.

Також генсек НАТО висловився про заяви РФ про нібито створення Україною "брудної бомби". Він наголосив, що союзники по НАТО відкидають це хибне твердження.

Столтенберг додав, що Росія "не повинна використовувати неправдиві приводи для подальшої ескалації".

Нагадаємо, президент Ізраїлю що під час свого візиту до США оприлюднив докази використання Росією в Україні дронів іранського виробництва.

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