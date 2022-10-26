Генсек НАТО засудив Іран за допомогу РФ: жодна країна не повинна допомагати агресору

Столтенберг засудив Іран за підтримку та військову допомогу Росії. При цьому він привітав санкції, які союзники та ЄС запроваджують щодо Тегерана.

"Жодна країна не повинна допомагати агресору у незаконній війні", - сказав він.

Також генсек НАТО висловився про заяви РФ про нібито створення Україною "брудної бомби". Він наголосив, що союзники по НАТО відкидають це хибне твердження.

Столтенберг додав, що Росія "не повинна використовувати неправдиві приводи для подальшої ескалації".