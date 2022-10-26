Генсек НАТО осудил Иран за помощь РФ: ни одна страна не должна помогать агрессору

Столтенберг осудил Иран за поддержку и военную помощь России. При этом он приветствовал санкции, которые союзники и ЕС вводят в отношении Тегерана.

"Ни одна страна не должна помогать агрессору в незаконной войне", - сказал он.

Также генсек НАТО высказался об заявлениях РФ о якобы создании Украиной "грязной бомбы". Он подчеркнул, что союзники по НАТО отвергают это ложное утверждение.

Столтенберг добавил, что Россия "не должна использовать ложные предлоги для дальнейшей эскалации".