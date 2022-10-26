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Генсек НАТО осудил Иран за помощь РФ: ни одна страна не должна помогать агрессору

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Иран не должен предоставлять военную помощь России в войне, которую она незаконно развязала против Украины. В ответ на такие действия Тегерана страны должны ответить ужесточенными санкциями.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу альянса.

Столтенберг осудил Иран за поддержку и военную помощь России. При этом он приветствовал санкции, которые союзники и ЕС вводят в отношении Тегерана.

"Ни одна страна не должна помогать агрессору в незаконной войне", - сказал он.

Также генсек НАТО высказался об заявлениях РФ о якобы создании Украиной "грязной бомбы". Он подчеркнул, что союзники по НАТО отвергают это ложное утверждение.

Столтенберг добавил, что Россия "не должна использовать ложные предлоги для дальнейшей эскалации".

Напомним, президент Израиля во время своего визита в США обнародовал доказательства использования Россией в Украине дронов иранского производства.

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НАТОРоссийская ФедерацияИранЙенс СтолтенбергВойна России против Украины