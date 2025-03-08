Генсек НАТО закликав швидко нарощувати виробництво зброї "по обидва боки Атлантики"

Рютте в інтерв'ю Welt am Sonntag заявив, що членам Альянсу потрібно витрачати більше коштів для забезпечення власної безпеки.

"Але нам також потрібно швидко нарощувати наше оборонне виробництво по обидва боки Атлантики... Занадто довго ми виробляли занадто мало", - сказав він.

За словами Рютте, потрібно нарощувати виробництво боєприпасів, кораблів, танків, літаків, а також супутників і безпілотників.

Генеральний секретар також заявив, що зустрівся з багатьма керівниками оборонних компаній і закликав їх реагувати на підвищений попит.