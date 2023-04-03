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Генсек НАТО закликав Росію негайно звільнити журналіста WSJ

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росії необхідно негайно звільнити затриманого "за шпигунство" журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

За його словами, він приєднується до заклику Сполучених Штатів Америки звільнити американського журналіста.

"Його арешт викликає занепокоєння. Важливо поважати свободу преси, права журналістів, права ставити питання та виконувати свою роботу. Тому ми закликаємо до його негайного звільнення", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, Гершкович був затриманий 30 березня у російському Єкатеринбурзі. Йому звинуватили в "шпигунстві".

Пізніше президент США Джо Байден закликав Росію відпустити журналіста.

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