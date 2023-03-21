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Генсек НАТО закликав Пекін не передавати зброю Москві

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 21 березня, генеральний секретар НАТО звернувся до Китаю з закликом не передавати зброю до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами генсека, на цей момент в НАТО немає доказів, що Росія отримає зброю від Китаю, проте, він повідомив, що в альянсі бачили признаки того, що це питання між країнами могло обговорюватись.

"Китаю не слід передавати Росії летальну зброю. ", - наголосив Столтенберг під час пресконференції в Брюсселі.

Нагадаємо, сьогодні генсек заявив, що Китай має почати розуміти Україну і зв'язатися особисто із Зеленським.

Додамо, що сам Зеленський під час великої прес-конференції заявив, що хотів би особисто переговорити з лідером Китаю.

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