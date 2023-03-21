Генсек НАТО призвал Пекин не передавать оружие Москве

По словам генсека, на данный момент у НАТО нет доказательств, что Россия получит оружие от Китая, однако он сообщил, что в альянсе видели признаки того, что этот вопрос между странами мог обсуждаться.

"Китаю не следует передавать России летальное оружие. ", - подчеркнул Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Напомним, сегодня генсек заявил, что Китай должен начать понимать Украину и связаться лично с Зеленским.

Добавим, что сам Зеленский на большой пресс-конференции заявил, что хотел бы лично переговорить с лидером Китая.

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