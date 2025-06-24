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Генсек НАТО закликав Європу "перестати бігати і турбуватися" про допомогу США

США, Вівторок 24 червня 2025 11:56
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Генсек НАТО закликав Європу "перестати бігати і турбуватися" про допомогу США Фото: Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати залишаються вірними колективній обороні в рамках НАТО. Європі потрібно менше про це турбуватися.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Рютте заявив, що європейські союзники довгий час були надмірно занепокоєні тим, чи призначать США нового верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі. За його словами, він завжди стверджував, що це зайве занепокоєння, і це підтвердило призначення генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича.

Генсек НАТО заявив, що головнокомандувач ОЗС НАТО був призначений і ним став американець.

"Тому моє послання моїм європейським колегам: перестаньте так сильно турбуватися. Почніть стежити за тим, щоб ви реалізували інвестиційні плани, щоб ви запустили і запрацювали промислову базу, щоб підтримка України залишалася на високому рівні", - сказала Рютте.

За його словами, в Європі "слід працювати і перестати бігати і турбуватися про США". "Вони там, вони з нами", - додав він.

Призначення командувача

На початку червня Президент США Дональд Трамп призначив нового верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Ним став генерал-лейтенант Алексус Гринкевич. Цю посаду, яка контролює всі операції НАТО в Європі, з моменту її створення після Другої світової війни обіймав американський генерал.

Водночас ЄС прагне розвивати відносини з іншими країнами, що не входять до трансатлантичного альянсу, на тлі сигналів з боку Трампа про можливе згортання американської участі в європейській системі безпеки.

Нагадаємо, 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди) відбудеться саміт країн НАТО.

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