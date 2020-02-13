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Генсек НАТО о войне на Донбассе: это угроза для всех нас

Новости » Политика     13.02.2020 - 14:57
Генсек НАТО о войне на Донбассе: это угроза для всех нас
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

Столтенберг похвалил Украину за достигнутый прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса (НАТО) Йенс Столтенберг назвал войну на Донбассе угрозой для НАТО. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом Столтенберг отметил, что на данный момент наблюдается определенный прогресс относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

"Мы высоко ценим Украину за достигнутый прогресс, и я хочу отметить президента Зеленского за его инициативы по достижению мирного урегулирования кризиса в Украине, работе в нормандском формате, мы наблюдаем обмен пленными. Мы наблюдаем определенный прогресс. По-прежнему остаются проблемы, мы видим постоянные нарушения режима прекращения огня, наблюдатели не могут свободно работать там. Это война, которая идет в Европе, не так далеко от стран НАТО. Это угроза для всех нас", - сказал генсек НАТО.

Напомним, 12 февраля во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске стороны практически согласовали один из участков разведения сил и средств. Разведение должно быть в районе Гнутово.

Также РБК-Украина ранее писало, что по словам Столтенберга, лучшим шагом в приближении Украины к членству в НАТО есть продолжение реформ в секторе безопасности и обороны, а также - укрепление безопасности институтов.

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Новости Украины НАТОДонбассЙенс Столтенберг
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