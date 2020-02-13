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Генсек НАТО про війну на Донбасі: це загроза для всіх нас

Новини » Політика     13.02.2020 - 14:57
Генсек НАТО про війну на Донбасі: це загроза для всіх нас
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)

Столтенберг похвалив Україну за досягнутий прогрес у врегулюванні конфлікту на Донбасі

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг назвав війну на Донбасі загрозою для НАТО. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому Столтенберг зазначив, що на даний момент спостерігається певний прогрес щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ми високо цінуємо Україну за досягнутий прогрес, і я хочу зазначити президента Зеленського за його ініціативи щодо досягнення мирного врегулювання кризи в Україні, роботі в нормандському форматі, ми спостерігаємо обмін полоненими. Ми спостерігаємо певний прогрес. Як і раніше, залишаються проблеми, ми бачимо постійні порушення режиму припинення вогню, спостерігачі не можуть вільно працювати там. Це війна, яка йде в Європі, не так далеко від країн НАТО. Це загроза для всіх нас", - сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, 12 лютого під час Тристоронньої зустрічі контактної групи в Мінську боку практично узгодили один з ділянок розведення сил і засобів. Розведення повинно бути в районі Гнутово.

Також РБК-Україна раніше писало, що за словами Столтенберга, найкращим кроком у наближення України до членства в НАТО є продовження реформ у секторі безпеки і оборони, а також зміцнення безпеки інститутів.

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