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Генсек НАТО вітає інформаційну стриманість України щодо ймовірного контрнаступу

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Четвер 08 червня 2023 00:44
Генсек НАТО вітає інформаційну стриманість України щодо ймовірного контрнаступу Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні фіксується збільшення інтенсивності боїв уздовж лінії фронту, при цьому представники військового керівництва країни демонструють стриманість у розповсюдженні деталей щодо очікуваного контрнаступу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у ході дискусії в рамках Центру нової американської безпеки, передає РБК-Україна з посиланням на ефірі CNAS.

У цьому контексті в Альянсі вітають подібну стриманість української сторони щодо можливих контрнаступних дій ЗСУ.

"У тому, що стосується наступу, ми бачимо збільшення інтенсивності боїв уздовж лінії фронту. Але я завжди дуже обережний, щоб не говорити про оперативні деталі. Це справді справа українців - говорити про такі речі", - зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО також розповів, що нещодавно розміщене Генеральним штабом ЗСУ у соцмережах відео "справді закликає утриматися від інформації про контрнаступ або його оперативні деталі".

Столтенберг наголошує, що будь-яка війна є непередбачуваною, і ніхто не може сказати, як вона розвиватиметься.

"Але ми знаємо - те, що відбуватиметься за столом переговорів, які, сподіватимемося, на певному етапі покладуть край цій війні, - це повністю залежатиме від досягнення цілей на полі бою", - сказав він.

Генсек НАТО додав, що країни-партнери та союзники повинні зміцнювати позиції України на полі бою, щоб "вони отримали такий підсумок цієї війни, який забезпечить збереження України як суверенної та незалежної країни, і що Путін не виграє цієї війни".

Контрнаступ України

На початку тижня, 5 червня, у Міноборони РФ заявили, що нібито українські військові розпочали "великомасштабний наступ" на 5 ділянках фронту. При цьому в Міноборони України вказують на чергове ІПСО російських окупантів і зазначають, що інтервенти заздалегідь заготовили різні фейкові сюжети про перебіг боїв.

Як наголосив секретар РНБО Олексій Данілов, українські війська ще не розпочали контрнаступ.

Додамо, що на Бахмутській ділянці фронту бійці ЗСУ просунулися на флангах.

Нещодавно командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що захисники намагаються взяти Бахмут в оперативне оточення. Він зазначив, що ЗСУ продовжують рух уперед на флангах, а росіяни втрачають позиції під Бахмутом.

А заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наші військові на різних дільницях Бахмутського спрямування просунулися до 1600 метрів.

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