UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Генсек НАТО відреагував на атаки дронів у Росії: Україна має право захищатися

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на атаки дронів у Росії. Він не підтвердив причетність українських військових, але наголосив, що Україна має право захищатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Столтенберга перед зустріччю глав МЗС країн НАТО в Осло.

"Зараз ми маємо точно таку саму позицію, як і на початку війни, а саме те, що Україна має право захищатися", - сказав він.

Генсек НАТО наголосив, що війна, розв'язана російським диктатором Володимиром Путіним, є явним порушенням міжнародного права. Україна ж своєю чергою обороняється, це право закріплено у Статуті ООН.

"Немає жодних сумнівів, що це за військова агресія президента Путіна та Москви проти мирних українців", - заявив Столтенберг.

Нещодавня атака дронів на Москву

Нагадаємо, 30 травня у мережі повідомили про атаку дронів на Москву та Підмосков'є. Пізніше російські чиновники підтвердили, що невідомі дрони атакували столицю РФ, а також повідомили про роботу ППО.

Деякі дрони влучили у будинки, але значних руйнувань не було. Цікаво, що дрони здебільшого атакували елітний район Рубльовку.

Детальніше про атаку дронів на Москву та хто може за нею стояти - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОатака дронівРосійська ФедераціяМоскваЄнс Столтенберг