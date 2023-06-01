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Генсек НАТО отреагировал на атаки дронов в России: Украина имеет право защищаться

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на атаки дронов в России. Он не подтвердил причастность украинских военных, но подчеркнул, что Украина имеет право защищаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Столтенберга перед встречей глав МИД стран НАТО в Осло.

"Сейчас мы имеем точно такую же позицию, как и в начале войны, а именно то, что Украина имеет право защищаться", - сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что война, развязанная российским диктатором Владимиром Путиным, является явным нарушением международного права. Украина же в свою очередь обороняется, это право закреплено в Уставе ООН.

"Нет сомнений, что это за военная агрессия президента Путина и Москвы против мирных украинцев", - заявил Столтенберг.

Недавняя атака дронов на Москву

Напомним, 30 мая в сети сообщили об атаке дронов на Москву и Подмосковье. Позже российские чиновники подтвердили, что неизвестные дроны атаковали столицу РФ, а также сообщили о работе ПВО.

Некоторые дроны попали в дома, но значительных разрушений не было. Интересно, что дроны в большинстве атаковали элитный район Рублевку.

Детальнее об атаке дронов на Москву и кто может за ней стоять - в материале РБК-Украина.

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НАТОатака дроновРоссийская ФедерацияМоскваЙенс Столтенберг