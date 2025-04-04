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Генсек НАТО відповів, яким бачить сталий мир в Україні

П'ятниця 04 квітня 2025 16:04
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Генсек НАТО відповів, яким бачить сталий мир в Україні Фото: Марк Рютте, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Майбутні гарантії безпеки для України повинні гарантувати, що диктатор Володимир Путін більше ніколи не спробує атакувати країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марок Рютте, якого цитує Telegraph.

За словами Рютте, "найкоротшою відповіддю" на питання щодо гарантій безпеки, є вжиття заходів, які гарантуватимуть для Києва та, що "Путін ніколи, ніколи більше не спробує отримати один квадратний кілометр або одну квадратну милю України в майбутньому, що він знає, що існує стримування і оборона, за допомогою яких Україна ніколи не може бути атакована в майбутньому".

Також додав, що країни-члени НАТО продовжують надавати велику оборонну підтримку Україні, серед якої обладнання, а також боєприпаси.

Гарантії безпеки для України

Україна потребує дієвих гарантій безпеки, щоб унеможливити повторення війни з Росією в майбутньому. Попередні домовленості, як-от Будапештський меморандум, не змогли запобігти агресії, тому країні потрібен новий формат міжнародних зобов’язань.

Ключовою метою є створення таких умов, за яких Росія не наважиться повторити напад. Для цього Україна прагне вступу в НАТО або укладення безпекових договорів із провідними державами світу.

Детальніше про те, яких гарантій безпеки хоче Україна, читайте у матеріалі - "Гарантії безпеки. Якого захисту хоче Україна і що про це говорять у США та Європі".

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