ua en ru
Пт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Генсек НАТО ответил, каким видит устойчивый мир в Украине

Пятница 04 апреля 2025 16:04
UA EN RU
Генсек НАТО ответил, каким видит устойчивый мир в Украине Фото: Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Будущие гарантии безопасности для Украины должны гарантировать, что диктатор Владимир Путин больше никогда не попытается атаковать страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марок Рютте, которого цитирует Telegraph.

По словам Рютте, "кратчайшим ответом" на вопрос о гарантиях безопасности, является принятие мер, которые будут гарантировать для Киева то, что "Путин никогда, никогда больше не попытается получить один квадратный километр или одну квадратную милю Украины в будущем, что он знает, что существует сдерживание и оборона, с помощью которых Украина никогда не может быть атакована в будущем".

Также добавил, что страны-члены НАТО продолжают оказывать большую оборонную поддержку Украине, среди которой оборудование, а также боеприпасы.

Гарантии безопасности для Украины

Украина нуждается в действенных гарантиях безопасности, чтобы исключить повторение войны с Россией в будущем. Предыдущие договоренности, такие как Будапештский меморандум, не смогли предотвратить агрессию, поэтому стране нужен новый формат международных обязательств.

Ключевой целью является создание таких условий, при которых Россия не решится повторить нападение. Для этого Украина стремится к вступлению в НАТО или заключению договоров по безопасности с ведущими государствами мира.

Подробнее о том, каких гарантий безопасности хочет Украина, читайте в материале - "Гарантии безопасности. Какой защиты хочет Украина и что об этом говорят в США и Европе".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Украина Война в Украине
NEWS
Россия за ночь выпустила по Украине десятки дронов: сколько сбила ПВО
Россия за ночь выпустила по Украине десятки дронов: сколько сбила ПВО
DAILY
"Если Трамп хороший, значит Трамп хороший". Как в РФ объясняют неожиданную дружбу с США
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Если Трамп хороший, значит Трамп хороший". Как в РФ объясняют неожиданную дружбу с США