Генсек НАТО ответил, каким видит устойчивый мир в Украине

Будущие гарантии безопасности для Украины должны гарантировать, что диктатор Владимир Путин больше никогда не попытается атаковать страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марок Рютте, которого цитирует Telegraph.

По словам Рютте, "кратчайшим ответом" на вопрос о гарантиях безопасности, является принятие мер, которые будут гарантировать для Киева то, что "Путин никогда, никогда больше не попытается получить один квадратный километр или одну квадратную милю Украины в будущем, что он знает, что существует сдерживание и оборона, с помощью которых Украина никогда не может быть атакована в будущем". Также добавил, что страны-члены НАТО продолжают оказывать большую оборонную поддержку Украине, среди которой оборудование, а также боеприпасы.