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Генсек НАТО о "резне в Буче": такой жестокости мы не видели в Европе десятилетиями

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал гибель мирных жителей в Буче. Он назвал действия российских оккупантов "жестококостью".

Он сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Такой жестокости по отношению к гражданскому населению мы не видели в Европе десятилетиями. И это ужасно, и абсолютно неприемлемо, что мирные жители становятся мишенью и убиваются. И это просто подчеркивает важность того, что эта война должна закончиться", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что призывает Международный уголовный суд поскорее приступить к расследованию военных преступлений России.

Напомним, 2 апреля украинские военные и правоохранители начали зачистку города Буча, который ранее оккупировали российские военные.

Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что в городе много убитых мирных жителей, в братских могилах похоронили около 280 человек.

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НАТОЙенс СтолтенбергБучаВойна России против Украины