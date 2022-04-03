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Генсек НАТО про "різанину в Бучі": такої жорстокості ми не бачили в Європі десятиліттями

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував загибель мирних жителів у Бучі. Він назвав дії російських окупантів "жорстокістю".

Він повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Такої жорстокості по відношенню до цивільного населення ми не бачили в Європі десятиліттями. І це жахливо, і абсолютно неприйнятно, що мирні жителі стають мішенню і вбиваються. І це просто підкреслює важливість того, що ця війна повинна закінчитися", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що закликає Міжнародний кримінальний суд скоріше приступити до розслідування військових злочинів Росії.

Нагадаємо, 2 квітня українські військові та правоохоронці розпочали зачистку міста Буча, який раніше окупували російські військові.

Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що в місті багато вбитих мирних жителів, у братських могилах поховали близько 280 осіб.

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НАТОЄнс СтолтенбергБучаВійна Росії проти України