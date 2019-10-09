Генсек НАТО призвал Турцию к сдержанности в Сирии

Военная операция в Сирии, которую Турция начала в северо-восточной части соседней страны, должна быть сдержанной. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

Также генсек добавил, что крайне важно не допустить дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе. Вто же время, Столтенберг заявил, что у Турции есть "законное беспокойство в вопросах безопасности" из-за атак курдов.

"Я рассчитываю на то, что Турция будет действовать сдержанно и гарантировать, что любые действия, которые она может предпринять в северной Сирии, будут соразмерными и взвешенными", - сказал Столтенберг после того, как встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Важно избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион, обострить напряженность и повлечь еще большие человеческие страдания", - отметил он.

Напомним, во вторник, 8 октября, турецкий парламент принял решение о продлении военных операций в Сирии и Иране на один год. Согласно принятому документу, турецкие военные будут находиться в указанных странах до 30 октября 2020 года.

Также Франция, Великобритания и Германия планируют собрать экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за начала военной операции в Сирии. Заседание может состояться в четверг, 10 октября.