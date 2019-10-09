Генсек НАТО закликав Туреччину до стриманості в Сирії

Військова операція в Сирії, яку Туреччина почала в північно-східній частині сусідньої країни, повинна бути стриманою. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Reuters.

Також генсек додав, що вкрай важливо не допустити подальшої дестабілізації ситуації в регіоні. Водночас, Столтенберг заявив, що у Туреччини є "законне занепокоєння в питаннях безпеки" через атак курдів.

"Я розраховую на те, що Туреччина буде діяти стримано і гарантувати, що будь-які дії, які вона може зробити в північній Сирії, будуть пропорційними і виваженими", - сказав Столтенберг після того, як зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

"Важливо уникати дій, які можуть ще більше дестабілізувати регіон, загострити напруженість і спричинити ще більші людські страждання", - зазначив він.

Нагадаємо, у вівторок, 8 жовтня, турецький парламент прийняв рішення про продовження військових операцій в Сирії та Ірані на один рік. Згідно з прийнятим документом, турецькі військові будуть перебувати у зазначених країнах до 30 жовтня 2020 року.

Також Франція, Великобританія і Німеччина планують зібрати екстрене засідання Ради безпеки ООН з початку військової операції в Сирії. Засідання може відбутися в четвер, 10 жовтня.