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Генсек НАТО призвал союзников подготовиться к длительной войне в Украине

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Война России против Украины перешла в стадию истощения, поэтому сроки ее окончания спрогнозировать сложно. В связи с этим страны НАТО должны быть готовыми к длительной поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга польскому изданию Rzeczpospolita.

Он отметил, что за 13 недель войны Россия допустила серьезные стратегические просчеты, а глава Кремля Владимир Путин не смог осуществить свой замысел о быстром захвате. В то же время Украина доказала свою готовность и способность сопротивляться.

Столтенберг призвал союзников быть готовыми к тому, что война будет длительной, поэтому Украина будет нуждаться в долгосрочной поддержке.

"Первая задача НАТО - помочь оказать поддержку, и в долгосрочной перспективе. Поэтому я обращаюсь к союзникам с просьбой пополнить запасы. Потому что это все больше и больше война истощения", - сказал он.

Генсек также вновь напомнил, что НАТО не является стороной конфликта и стремится не допустить эскалации.

Напомним, ранее генсек НАТО посоветовал членам альянса не торговать безопасностью ради экономических выгод.

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Война России против УкраиныНАТОЙенс Столтенберг